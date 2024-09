Jefferson Farfán acudió al Ministerio Público tras detención de su primo 'Cri Cri': Policía llegó a su casa

En medio de la controversia, el exfutbolista Jefferson Farfán fue visto este fin de semana en la sede del Ministerio Público en La Molina. Su visita se debe a que su primo, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', fue detenido por presunta agresión sexual a una joven de 19 años. Los hechos habrían ocurrido en la casa del exfutbolista donde llegaron las autoridades, según imágenes.

En un giro inesperado, el reconocido exfutbolista Jefferson Farfán se presentó en la sede del Ministerio Público en La Molina para acompañar a su primo, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri'. Este último fue detenido el pasado 21 de septiembre bajo la acusación de agredir sexualmente a una joven de 19 años.

Vestido con una capucha y lentes oscuros, Farfán acompañó a su primo sin hacer comentarios a los medios. Según reportes de "América Hoy", el conductor del programa 'Enfocados' prefirió mantenerse en silencio, enfocando su atención en apoyar a su primo en este difícil momento.

Detención de 'Cri Cri'. Cristian Martínez fue arrestado el 21 de septiembre alrededor de las 10:40 a.m. por presunto abuso durante una reunión en la casa de la víctima, ubicada cerca de la comisaría donde fue detenido. Las autoridades informaron que Martínez permanecerá en custodia hasta el 25 de septiembre mientras se investiga el caso.

Por su parte, el pariente de Jefferson Farfán ha negado rotundamente haber cometido abuso sexual hacia la menor de 19 años.

"Yo me he acercado a la comisaría, yo me he presentado, si no tengo culpa digo por qué, que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer, ahí está mi abogado. Yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así", afirmó.