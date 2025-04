Jefferson Farfán niega versión de Darinka sobre accidente de su hija: "No la mandé a una farmacia"

Jefferson Farfán decidió romper su silencio y responder a las acusaciones de Darinka Ramírez, madre de su hija menor, quien afirmó que él no se hizo presente cuando su pequeña se cayó de la cama en la madrugada. El exfutbolista aclaró lo sucedido en una entrevista con "América Hoy" .

En la entrevista en "América Hoy", Ethel Pozo le preguntó directamente a Jefferson Farfán si era cierto que había mandado a Darinka Ramírez a una farmacia cuando su hija menor sufrió un accidente.

"No, para nada. Ella me llamó tardísimo y en ningún momento yo la mandé a (una farmacia) 24 horas" , respondió tajante Farfán.

El exfutbolista relató que Darinka lo llamó para avisarle que su hija se había caído de la cama. En ese momento, él no podía acudir por varios motivos.

"Ella a me dijo que la bebe se había caído. Era un poco tarde, no recuerdo la hora exacta, obviamente creo que a ella se le cayó de la cama, pero yo vivo en La Planicie" , explicó. Por eso, no pudo acudir de inmediato.

Sobre por qué no se acercó a ver personalmente a su hija, Jefferson Farfán también fue claro al expresar que no fue grave, y que Darinka estaba junto a su hija.

Por su lado, Darinka Ramírez contó otra historia en "Magaly TV La Firme". Según dijo, su hija se golpeó la boca y la nariz al caer de la cama, y ella, preocupada, decidió llamar al padre de la menor.

"Él me contestó porque fue como a la 1:30 o 2 de la mañana y me mandó a una farmacia 24 horas. Ni siquiera quiso verla" , reveló Darinka, bastante afectada.

Contó que, desesperada, le pidió ayuda, pero la respuesta de Farfán fue decirle que fuera a comprar algo para curarla.

"No sabía qué hacer, pero lo único que me dijo fue que fuera a una farmacia o comprara algo para curar", lamentó. También cuestionó por qué él no fue más empático: "¿Por qué no me dijo 've a una clínica', 'te mando el chofer', 'te acompaño'?", se preguntó la influencer.