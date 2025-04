Jefferson Farfán revela que Xiomy regaló bici a su hija y lanza contra Darinka: "Lo cínica que es esa mujer"

¡Se enciende la polémica! Jefferson Farfán rompió su silencio y aclaró varios puntos sobre las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su hija menor. En una comunicación con "América Hoy", el exfutbolista desmintió a Darinka y reveló detalles que involucran a su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

Durante su llamada en vivo a "América Hoy", Jefferson Farfán fue tajante al negar que haya pasado noches en casa de Darinka durante noviembre y diciembre del 2024.

"Fines de setiembre pasé un suceso muy delicado y la persona que estuvo apoyándome esos 3 meses fue Xiomy. Fue un momento tan difícil, y yo no pensé que la señora iba a hablar tremenda pachotada, de decir que yo en diciembre, en noviembre, yo he estado durmiendo en su casa. Las dos veces que yo he visto a la señora fue el 25 de diciembre y el 12 de diciembre, que ha sido el cumpleaños de mi hija", afirmó Farfán.