Jessica Newton desmiente a Magaly sobre el inicio de su amistad: "Hay personas que recuerdan lo que quieren"

La batalla mediática entre Jessica Newton y Magaly Medina continúa luego de realizarse el Miss Perú. Esta vez, la ex reina de belleza desmintió las declaraciones de su examiga y contó su versión de cómo se hizo amiga de la conductora de televisión.

Jessica Newton visitó el set de 'Al sexto día', programa conducido por su amiga Laura Spoya, y fue consultada sobre diversos temas, entre ellos las declaraciones de la popular 'Urraca'.

Es así que, Jessica se tomó el tiempo de enmendar la plana a quien fue su amiga por varios años y contó que se conocieron en un canal de televisión, posteriormente sus esposos se hicieron amigos y hasta tuvieron negocios juntos.

"Creo que mi memoria es lo que ha ayudado a que, a lo largo de los años, pueda ser agradecida con cada una de las personas que me apoyaron en mi camino (...) Me acuerdo perfectamente bien la primera vez que fuimos Magaly y yo a almorzar, al restaurante Carnal, solas", dijo en un inicio.

"Yo le presenté a Fernando, mi esposo, a Alfredo. Y luego de haberlo tratado, conversando con mi esposo, Alfredo empezó a hacer cosas con Fernando para la empresa, cosas que ya no es así... Creo que a veces la memoria nos juega malas pasadas. Yo los recuerdo con cariño. No tengo ninguna laguna mental aún. Nosotras conversamos primero y luego fui yo quien le presentó a Fernando a Magaly y Alfredo", agregó.

Por otro lado, descartó que Fernando Sánchez de LaMadrid haya sufrido con el distanciamiento entre ella y Magaly Medina.

"Eso sería mentir y a mí mentir no me gusta, no me ha gustado nunca. Hay algunas personas que no solamente recuerdan las cosas cómo quieren, sino que de alguna manera se convencen de que fueron así", concluyó.