Johanna San Miguel aclara el motivo por el que renuncia a Esto es Guerra ¿Se va a otro canal?

Recientemente Johanna San Miguel anunció su salida del reality de competencia Esto es Guerra, lo cual tomó por sorpresa a los propios competidores y seguidores del programa. En ese sentido, se especuló sobre cuál sería el motivo de su renuncia al reality. Ante ello, la 'Mamá Leona' decidió aclarar las dudas de los internautas en redes sociales.

Recordemos que en anteriores ocasiones, la conductora de Esto es Guerra también se ha dado un tiempo de la competencia. En ese sentido, hay la posibilidad de que en algún momento regrese al programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La 'mamá leona' sorprendió a 'Esto es Guerra' tras anunciar su salida del programa. Ante ello, Johanna San Miguel se despide una vez más del reality de competencia, lo cual llamó la atención de los seguidores del programa. Sin embargo, se empezó a especular sobre el motivo de su renuncia.

Por ello, Johanna San Miguel decidió aclarar el verdadero motivo por el cual dejará 'Es es Guerra' y descartó que se vaya a ir a otro canal u otro programa. Incluso, detalló que tampoco se debe a problemas de salud, tras ello enfatizó lo que hay detrás de su salida.

"No es que me esté yendo a otro programa de televisión o a otra cosa. No es que tenga problemas de salud, simplemente es una para y poder estar con la familia", afirmó la conductora Johanna San Miguel durante la más reciente edición de Esto es Guerra.