Jonathan Maicelo respondió a las especulaciones de una relación con Handa: "No me la he chapado"

El reconocido boxeador peruano Jonathan Maicelo ha generado revuelo en redes sociales tras su aparición en el videoclip "Perra era" de la cantante urbana Handa. En las imágenes, ambos se muestran en una gran cercanía, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible romance. Estas suposiciones han cobrado mayor fuerza debido a sus recientes apariciones juntos, lo que ha aumentado la curiosidad de sus seguidores.

En una reciente entrevista para el programa "Todo se filtra", Maicelo se refirió a las especulaciones generadas tras unas imágenes en las que se le ve junto a Handa en la discoteca "Vale Todo". El deportista aseguró que todo se trata de un malentendido y que solo hablaban de cerca debido al ruido del lugar.

"No me la he chapado, estábamos hablando de cerca por la bulla", aclaró el boxeador.