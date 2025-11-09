Jorge Luis Salinas se emociona tras recibir premio en los Latin American Fashion Awards 2025: "¡Arriba Perú!"

El reconocido diseñador Jorge Luis Salinas brilló en los Latin American Fashion Awards 2025, donde fue premiado en la categoría "Proyecto Artesanal del Año", uno de los reconocimientos más importantes de la moda en la región. El galardón resalta propuestas que promueven el trabajo manual, la sostenibilidad y la identidad cultural a través del diseño.

Un homenaje al talento y la tradición del Perú

Durante la ceremonia, realizada ante destacadas figuras del mundo de la moda, Salinas subió al escenario visiblemente emocionado para recibir el reconocimiento. En su discurso, el creador y director de la marca J. Salinas dedicó el galardón a las manos trabajadoras del Perú y al emblemático emporio de Gamarra, donde inició su carrera profesional.

"Gracias por este premio. Este premio se lo dedico al Perú y a todas las artesanas por su maniobrabilidad e ingenio. Hemos reivindicado a nuestro país como potencia textil en el mundo. Quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos, a mi equipo y especialmente a Gamarra, porque por ellos aprendí lo que sé hoy. ¡Arriba Perú!", expresó Salinas ante los aplausos del público.

A través de las redes sociales, la marca J. Salinas reafirmó el carácter colectivo del logro y destacó la labor de quienes hacen posible cada colección.

"Este logro no es solo mío, es de todo mi equipo, de las manos artesanas que transforman cada hilo en arte, y de ustedes, que creen y apoyan este sueño cada día. Hoy el Perú brilla ante los ojos del mundo, mostrando la fuerza, el talento y la magia de su creatividad artesanal", se lee en el mensaje difundido.

El reconocimiento a Salinas reafirma su compromiso con la moda sostenible y la revalorización del arte textil peruano. Su trabajo, que combina innovación con técnicas ancestrales, ha convertido a su marca en un referente de diseño ético y responsable en América Latina.

Donatella Versace quedó impresionada con su colección

Uno de los momentos más destacados del certamen fue la reacción de Donatella Versace, quien integró el jurado junto a figuras como Nina García, Anna Dello Russo y Carmen Busquets. Según contó Salinas en entrevista con RPP, la reconocida diseñadora italiana quedó cautivada por el detalle y la historia detrás de su colección.

"Donatella vio personalmente mi colección. Me hicieron preguntas sobre mi labor social con las señoras artesanas, sobre las fibras que utilizo y el tiempo de elaboración de cada prenda. También les hablé del algodón pima y de cómo cada pieza está hecha a mano en el Perú por artesanas de primer nivel", relató el diseñador.

El triunfo de Jorge Luis Salinas en los Latin American Fashion Awards 2025 representa un nuevo capítulo en la historia de la moda peruana. Su trabajo, que combina arte, tradición y sostenibilidad, reafirma al Perú como una potencia textil reconocida mundialmente.