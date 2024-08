¡Juergón! Aldo Corzo es captado celebrando con periodista Ana Lucía Rodríguez en concierto de reggaetón

Los reporteros del programa 'Magaly TV, la firme' estuvieron presentes en el festival de reguetón Cochinola, que se realizó el sábado 24 de agosto en Lurín. Allí captaron a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez en compañía de Aldo Corzo, futbolista de Universitario, y su compañero Marco Saravia.

Ante ello, la conductora Magaly Medina criticó duramente a la exconductora del canal deportivo 'GOLPERÚ' por verse vinculada con el futbolista merengue. Te contamos todos los detalles a continuación.

Durante el reconocido festival de reggaetón, el cual se llevó a cabo este último sábado 24 de agosto, las cámaras de Magaly Medina captaron al futbolista Aldo Corzo junto a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez celebrando juntos en el concierto.

No obstante, el deportista de Universitario de Deportes actuó con sorpresa cuando se percató que estaba siendo grabado. Ante ello, Magaly Medina cuestionó a la periodista deportiva, Ana Lucía Rodríguez, por vincularse con Aldo Corzo, ya que lo considera contra de la profesión.

"Amiguismo entre los periodistas deportivos y los jugadores de fútbol. Vemos a este jugador en unos agarres con la periodista deportiva, no puedes ser juez y parte, si eres opinóloga, no puedes estar en esos abrazos con un jugador de fútbol, cómo haces cuando tienes que criticar, no puedes porque son tus patas, uno tiene que tratar de desligarse de la gente a la que uno va a criticar", sostuvo la presentadora de ATV.