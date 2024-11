¡Juergón! Christian Cueva habría gastado alrededor de S/70.000 en su fiestón por su cumpleaños, revela Magaly Medina

El futbolista peruano Christian Cueva se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse que habría gastado cerca de S/70.000 en su reciente fiesta de cumpleaños, mientras que no contribuyó económicamente para la comunión de su hija menor. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales sobre las prioridades del deportista.

Según un adelanto del programa 'Magaly TV, la firme', la celebración tuvo lugar el último fin de semana y contó con la presencia de su actual pareja, Pamela Franco. Sin embargo, la fecha coincidió con un evento significativo para su familia: la comunión de su hija. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

La reciente celebración de cumpleaños de Christian Cueva ha generado un gran revuelo en el ámbito de la farándula peruana. El futbolista festejó en compañía de su pareja, Pamela Franco, a quien describe como "el gran amor de su vida", así como de un selecto grupo de amigos.

Por otro lado, Pamela López reveló que Cueva no le proporcionó fondos para la confirmación de su hija. Este martes 26 de noviembre, Magaly Medina reveló detalles al respecto en un reciente avance.

"Christian Cueva no fue a la primera comunión de su hija, pero hizo un 'tonazo' en Trujillo y acá te contamos cuánto costó la música, trago y fuegos artificiales", se le escucha decir a la reportera encargada de la nota. "¿Parecido a lo que hizo Cueva (su fiesta)? ¿Cuánto me saldría?", preguntó el reportero de Magaly Medina, a lo que la encargada del local de la fiesta de 'Aladino' sorprendió con el monto revelado. "Más o menos entre S/60.000 Y S/70.000, sí" , indicó.

Christian Cueva enfrenta acusaciones por parte de su expareja, Pamela López, quien lo señala por no asumir la responsabilidad de la decoración y los bocaditos en la fiesta de primera comunión de su hija, celebrada el 23 de noviembre. Pamela, visiblemente molesta, afirmó que el futbolista, conocido como 'Aladino', se negó a cumplir con lo acordado, argumentando que su decisión era una forma de castigo hacia ella, aunque, según su perspectiva, solo perjudica a la menor.

La madre de los hijos de Cueva, quien aún está casada con él, reveló que el exjugador de la selección nacional expresó que solo se encargaría de lo que sus hijos consumieran durante el evento, lo que implicaba una ausencia de su parte en la celebración. Pamela cuestionó esta postura, subrayando que el comportamiento del futbolista es extremadamente ridículo.

"Creen que me están castigando a mí, pero en realidad están afectando a mis hijos, que son los más inocentes. Él no les proporciona nada y está mal asesorado por un abogado que no tiene credibilidad", manifestó Pamela a través de un mensaje de WhatsApp enviado al programa "América Hoy".