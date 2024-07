Julián Zucchi y su fuerte reacción cuando le recuerdan su infidelidad a Yiddá Eslava: "Me hicieron leña"

El popular actor argentino Julián Zucchi reapareció en América Hoy luego de haber estado alejado de las pantallas. En ese sentido, las conductoras del programa no dudaron en recordarle su relación pasada con Yiddá Eslava y de como esta terminó en medio de polémicas.

Por tal motivo, Janet Barboza encaró a Julián Zucchi, quien no dudó en responderle durante la más reciente edición del programa magazine. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El actor argentino reapareció luego de un tiempo en el set de América Hoy. Ante ello, las conductoras del programa magazine no dudaron en recordarle su relación pasada con Yiddá Eslava. No obstante, fue Janet Barboza, quien empezó lanzándole dardos al argentino y recordando su presunta infidelidad.

No obstante, Julián Zucchi decidió responder sin miedo alguno. "Yo no tengo ningún problema. No hablo de esas cosas. Creo que son cosas que debieron quedar en la intimidad. Detalles que la gente no tiene que saber", sostuvo Julián Zucchi.