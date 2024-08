"La cara de miedo que tenía": Ex de 'saliente' de Pamela López reaparece tras escándalo (VIDEO)

Nardha Velarde, esposa de Luis Fernando Rodríguez, ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se revelara un presunto romance entre su esposo y Pamela López. En medio de este escándalo, Nardha fue abordada por el equipo de "Amor y Fuego", quienes esperaban obtener alguna declaración sobre la situación. Sin embargo, la esposa del empresario mostró una inesperada actitud.

El equipo de "Amor y Fuego" se acercó a Nardha Velarde, esposa del empresario Luis Fernando Rodríguez, tras el escándalo de una supuesta infidelidad de su esposo con Pamela López. A pesar de la controversia, Velarde se mostró tranquila, aunque su rostro mostraba cierta preocupación.

"Estoy trabajando y no tengo ganas de hablar, de verdad. No tengo nada que decir, yo estoy bien, estoy trabajando, estoy tranquila" , afirmó con firmeza.

A pesar de su aparente calma, la reportera del programa no pudo evitar notar algo inusual en Nardha. "La cara de miedo que tenía era increíble" , comentó la periodista, quien describió a Velarde como alguien visiblemente afectada por la situación.

Durante su viaje a Piura, Nardha Velarde fue cuestionada por la prensa. Aunque se le preguntó sobre su situación actual y la relación que tenía con Pamela López, ella se mantuvo firme en su decisión de no hablar sobre el tema.

"No sé nada. Cualquier cosa, puedes preguntarle a ellos. Yo no tengo nada que hablar", concluyó, dando a entender que no desea involucrarse más en la polémica.