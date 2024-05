¡La critican! Samantha Batallanos le dedica emotivo mensaje al Dr. Fong: "Te quiero"

Samantha Batallanos nuevamente viene siendo criticada luego de compartir en sus redes sociales una fotografía con el polémico Dr. Fong en donde le brinda su apoyo incondicional, sin embargo, esto habría sido motivo suficiente para que la modelo reciba todo tipo de críticas ya que el médico habría acabado con la vida de la recortada "Muñequita Milly".

La influencer no dudó en respaldar al Dr. Fong y es que ambos comparten una sólida amistad ya que es el mismo médico que le hizo unos retoquitos estéticos en el cuerpo.

En el ojo de la tormenta

Samantha Batallanos no deja de crear polémica en redes sociales y es que después de haber sido duramente cuestionada por reencontrarse con Jonathan Maicelo después de haberlo denunciado por agresión ahora la modelo ha iniciado un nuevo escándalo.

En el último programa de Magaly TV la firme la conductora evidenció las imágenes en donde la influencer le dedica una emotiva publicación al Dr. Fong quién viene siendo procesado por la muerte de la cantante la "Muñequita Milly".

La popular 'urraca' no dudó en criticar a Samantha por compartir este tipo de mensajes que lo único que provocan es indignación y falta de empatía de su parte hacia una mujer que perdió la vida injustamente.

Samantha le dedica mensaje al Dr. Fong

"Te quiero y te querré siempre. Amigos en las buenas y en todas", escribió la modelo para el médico junto a una fotografía juntos.

"En situaciones retadoras es donde uno ve a las personas como son en realidad agradecido por las buenas vibras y mensajes positivos", respondió el Dr. Fong a la publicación de Samantha.

Es por ello que Magaly Medina no dudo en comentar indignada esta muestra de cariño de ambos personajes que hasta el día de hoy se encuentran en el ojo público sus polémicas personales.

"Eso te lo guardas lo llamas por teléfono y le dices te quiero y te querré siempre o le mandas un Whatsapp... Pero no lo haces público porque esto es una tontería y una falta de respeto a una persona que murió en las manos de tu amigo el doctor Fong", dijo Magaly.

Hasta el momento, Batallanos no se ha pronunciado sobre si existe una reconciliación con el boxeador Jonathan Maicelo y se mantiene al margen enfocada en sus proyectos personales.

Samantha Batallanos habla sobre su actual relación con Maicelo tras ampay

Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" remecieron el ambiente de la farándula peruana con un reciente ampay entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo. Pese a que hace unos meses ambos se denunciaron por agresión y la modelo terminó con múltiples moretones en todo el cuerpo, ambos se lucieron entrando, por separado, a un departamento.

Tras esto, la ex Miss Grand Perú decidió romper su silencio y lo contó todo en "El Reventonazo de la Chola". Según cuenta Samantha Batallanos, ambos sostuvieron una reunión donde se dijeron de todo, descartando así haber retomado su relación sentimental con Jonathan Maicelo. Además, señaló que en dicho junte no estuvieron solos, ya que había más personas junto a ellos.

"Fue pactado por ambos. (...). En el interior, yo era una mujer que estaba sufriendo mucho a pesar de que solo fue un año de relación. La verdad es que necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos, que por qué esto o por qué el otro. En esta reunión había más personas, no estábamos solos" , detalló Samantha.

Asimismo, cuando fue consultada por qué soportó tantas agresiones, confesó que de muy pequeña vivió algo similar en su hogar, por lo cual, llegó a normalizar esto por parte de su entonces pareja. Para Samantha Batallanos, tener una reunión con su presunto agresor era importante y fundamental y por increíble que parezca, explicó sus motivos.

"Yo no digo que está bien. Creo que cada persona necesita curar sus heridas, necesita vivir sus procesos a su manera. Seguramente, hay muchas personas que ahora me juzgan, me condenan, pero la verdad es que yo sentí que necesitaba esa reunión", añadió.