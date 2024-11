¡Lo defiende! Vali Valilón y su tremenda confesión sobre César BK: "No todo es lo que parece"

La presentadora de 'Habla Kausa' en radio Karibeña, Vali Valilón, conmemoró su cumpleaños este 26 de noviembre de una forma singular. Durante la emisión en vivo de su programa, fue sorprendida por César BK y Alonso, quienes generaron un ambiente de risas y bromas entre los presentes. No obstante, la locutora decidió pronunciarse sobre la situación de César BK, quien ha estado envuelto en polémicas recientemente.

En ese sentido, la conductora no dudó en resaltar las cualidades del cantante urbano y respaldarlo de algunas críticas que ha recibido en redes sociales.

Vali Valilón respalda a César BK

En medio de la celebración por su cumpleaños, Vali Valilón se mostró muy agradecida por las sorpresas recibidas durante el más reciente programa de 'Habla Kausa'. No obstante, ante la presencia de César BK, la conductora no dudó en dedicarlo unas palabras y respaldarlos de las críticas que ha recibido recientemente. Pese a que no mencionó nombres, la locutora destacó las cualidades del cantante.

César BK invita a Vali Valilón a concierto y Alonso reacciona.

"Quiero decir algo. Yo he visto que lo quieren funar a mi Cesitar y solo quiero decir una cosa. No todo es lo que parece en la televisión. En verdad, el corazón de César es bien noble y si de verdad lo conocieran, no estarían a favor de ciertas personas. Les pido con todo el cariño del mundo que no lo funen por algo que no saben ni tienen la verdad completa", empezó diciendo la conductora sorprendiendo a todos los presentes.

"Además, una relación siempre es de dos y los terceros siempre salimos sobrando. Yo lo he visto con mis ojos, no lo funen a mi César", sostuvo Vali Valilón en medio de la celebración por su cumpleaños.

La propuesta de César BK a Vali Valilón

El reconocido artista César BK llegó al set con un atractivo plato repleto de paletas decoradas con lazitos rosa, un regalo que dejó a todos boquiabiertos. "Le manda dulces, el patrón", comentó César al entregar el obsequio.

Después de este gesto amable, Vali no dudó en probar los dulces, mientras César aprovechaba la ocasión para expresarle su alegría por haberla conocido. La locutora, conmovida, agradeció sus palabras y destacó la calidad humana del artista.

En ese sentido, César BK extendió una invitación formal a Vali para que asista a su concierto en Arequipa, programado para el 13 de diciembre, donde también se presentarán Fonseca y Piso 21. "Estás invitadísima para ser parte del backstage, tu entrada, para estar ahí y todo lo que quieras", le aseguró, generando una gran sorpresa en Vali.

Con su característico sentido del humor, ella respondió: "¿Y también puedo ser tu bailarina? Yo sí, solamente hay que pedirle permiso a Karencita".

No cabe duda que la amistad y complicidad entre César BK y Vali Valilón es evidente, pues en esta oportunidad demostraron tener un fuerte vínculo amical, lo cual es elogiado por todos sus seguidores.