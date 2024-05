¡Lo respalda! Rafael Cardozo defiende a Cueva de criticas: "Ya aprendió de su error"

Rafael Cardozo nuevamente opinó sobre las recientes críticas que ha recibido el popular Aladino tras especularse una nueva crisis con su esposa Pamela López a lo que el ex chico reality no dudó en sacar pecho por su amigo.

Como se recuerda esta no es la primera vez que Rafael defiende a cueva ya que cuando salió la luz su infidelidad con Pamela Franco, el brasileño recalcó que tenía toda la voluntad de enmendar sus errores y recuperar la confianza de su esposa y el cariño de sus hijos.

El defensor de Cueva

En el último programa de 'América Hoy' se revelaron recientes declaraciones de Rafael Cardozo dónde fue cuestionado sobre las últimas especulaciones de su amigo Christian Cueva sobre una posible crisis nuevamente con su esposa.

El brasileño recalcó que el jugador ha pasado un proceso bastante difícil para trabajar en recuperar a su familia.

"Tratando de solucionar su vida familiar. Sí, he compartido un poco de su tristeza, de su dolor", dijo Rafael afirmando que ha sido testigo de los momentos difíciles del pelotero.

Asimismo, el ex de 'Cachaza' afirmó que Christian ya aprendió de la metida de pata en su matrimonio y está convencido de que no volverá a cometer el mismo error.

"En los momentos difíciles yo creo que sí, aprendió de algo con una enseñanza sale de ahí de todas maneras", agregó el ex conductor de TV.

Declaraciones de Rafael Cardozo

Por otro lado, la reportera le preguntó a Rafael Si existía algún tipo de crisis entre el jugador y su esposa ya que en el último evento deportivo no se les vio juntos como de costumbre.

"No he preguntado pero he leído que antes de estar ahí han estado en el cine con ella. Era cosa del fútbol no sé si siempre Pamela lo acompañará", dijo Cardozo.

Finalmente, Rafael acotó que Christian mantiene la esperanza de poco a poco y recuperando la confianza en su familia y es que según el brasileño el jugador recibió un carga montón y esto también habría afectado al pelotero.

"Él vio que hizo daño a su familia en general y él quiere solucionar eso y junto con este tema el tema de su rodilla. El vino cargado por todos lados. Yo creo que aprendió de su error y nada es un ser humano como cualquier otro", incluyó el modelo.

Cabe resaltar que hace unos días Cristian cueva fue entrevistado por el mismo programa de espectáculos y no confirmó que esté enamorado de su esposa y solo atinó a decir que se encuentra enamorado de sus hijos.

Magaly fulmina a Cueva por minimizar a Pamela López: "Ese trinchudo, desgraciado y cínico"

Magaly Medina tuvo duros calificativos contra Christian Cueva tras sus recientes declaraciones. La conductora de "Magaly TV La Firme" expresó su indignación al escuchar al futbolista hablar sobre su amor por sus hijos y evitar mencionar a su esposa, Pamela López.

El 22 de mayo, Magaly Medina no pudo contener su enojo tras ver la entrevista de Christian Cueva en América TV. En dicha entrevista, Cueva habló sobre sus hijos, pero evitó responder si seguía enamorado de Pamela López, a quien le fue infiel con Pamela Franco. Esto provocó la furia de Medina, quien criticó duramente al futbolista por minimizar a la madre de sus hijos.

"A ella la desconoce en sus declaraciones (...) fea choteada, de verdad, él tuvo la gran oportunidad de su vida, frente a un micrófono, de decir 'sí, estoy enamorado, tengo el único amor de mi vida, mi esposa e hijos', pero él la desconoció, la ignoró, la multiplicó por nada", expresó Magaly en su programa.

Magaly también tuvo palabras para Pamela López, criticándola por perdonar rápidamente a Cueva. "Eso le pasa por perdonarlo (...) es una mujer incondicional, ella se lo permitió, que permite que este trinchudo le falte el respeto de la forma que lo ha hecho. Y disculpen si le digo 'este trinchudo', pero es que eso es en vez de decir este desgraciado, mal hombre me sale decirle esto desde las entrañas, porque... es trinchudo y además cínico", comentó la conductora.

Medina también aconsejó a Pamela que se aleje definitivamente de Cueva: "Pésimo, yo por eso, solo la otra chica, un poquito de dignidad que le quede para que después de esto lo cancele en una y ya no vuelva... qué patéticos los dos", sentenció.