Lucho Barrunto afirma que todo el sueldo de Cueva va hacia sus hijos: "No le queda nada para él"

Lucho Barrunto se comunicó en vivo con 'América Hoy' para aclarar varios puntos sobre la situación financiera y legal que atraviesa su amigo Christian Cueva. Según dijo, todo el sueldo del futbolista pasa directamente a sus hijos, y él prácticamente no se queda con nada de dinero.

El empresario de restaurantes señaló que Christian Cueva necesita trabajar para poder mantener a sus hijos. Agregó que decidió salir de Cienciano del Cusco en busca de una mejora económica, ya que el equipo cusqueño le había rebajado el sueldo en un 30% previo a su salida.

Sin embargo, aseguró que actualmente en Emelec está percibiendo una mejor remuneración, lo cual le viene bien, ya que tiene muchas deudas con la FIFA, además de destinar casi todo su ingreso a los hijos que tiene con Pamela López.

"Prácticamente su sueldo es para sus hijos, no le queda nada para él", indicó. No obstante, esto contrasta con la versión de Pamela López, quien asegura que el futbolista no cumple con la pensión alimenticia desde hace varios meses.

Ante ello, Lucho Barrunto aseguró que actualmente no existe una demanda de alimentos por diversos motivos, incluyendo que Pamela López tendría todas las comodidades, como casa propia, pago de colegiatura, recreación y más.

Finalmente, ratificó que Pamela Franco ha estado apoyando económicamente al futbolista porque lo ama. "Muchos pueden decir que está con Christian por dinero, pero no es así", sentenció.

El empresario también indicó que el futbolista no se encuentra en una buena situación económica, ya que tiene una deuda millonaria con la FIFA, e incluso corre riesgo de quedarse sin nada a futuro. Sin embargo, destacó que siempre se preocupará por el bienestar de sus hijos.

Luchito aseguró que el hecho de que Christian no pueda ver a sus hijos es un maltrato psicológico. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando confesó que Pamela Franco sería quien ha estado asumiendo los gastos del futbolista en los últimos meses.

"La señora Franco lo ha estado manteniendo al Cholo (Christian). Lo ha ayudado en todo, yo lo he visto, no me lo han contado. Piensan que la señora le va a quitar a Christian, pero la señora todo paga. Yo no he visto una mujer que lo quiera tanto al Cholo con todos los problemas. Mis respetos para ella", agregó.