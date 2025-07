Macarena Gastaldo revela que iniciará acciones legales contra 'La Chama' por acoso: "Ya basta"

La guerra entre Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez no tiene cuando acabar. Ahora, 'La Chama' habría mandado fuertes acusaciones en contra su ex amiga y ahora, la argentina decidió tomar medidas legales tras sus recientes declaraciones.

Alexandra Méndez se comunicó con el programa de Magaly Medina revelando que no tiene una amistad con Macarena Gastaldo y que incluso, la argentina tiene rumores de ser clonadora de tarjetas y que la vio drogándose.

Esto ocasionó que Macarena se comunicara de inmediato por medio de una llamada con la 'urraca' para negar todas las acusaciones y revelando que tomará medidas legales en contra de 'La Chama'.

"Quiero decirte en público, a migraciones y a las autoridades que mis abogados van a iniciar acciones legales contra Alexandra Méndez. Esto ya no es un tema de difamación, sino que es un tema de acoso. Ella va a tener que demostrar todo lo que dice, yo no tengo denuncia de quedarme con dinero o cosas ilegales, se hará de manera judicial" , expresó.

Ante las acusaciones de ser supuestamente drogadicta, la argentina dejó en claro que la venezolana tendrá que sacar sus pruebas. Ya que incluso, Alexandra Méndez acusó también a Flavia Laos de estar en las mismas andadas que no serían ciertas.

"Va tener que demostrar con fotos o videos de lo que dice. Además, dijo drogadicta a Flavia, está metiendo más gente en la bolsa. No hables más, ya basta. Yo entiendo que te moleste porque la gente la está atacando en las redes porque está quedando mal, pero yo esto no me lo busqué", agregó.