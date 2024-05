Macarena Vélez justifica el uso de joya que le regaló Said Palao: "No tiene sentimiento"

Macarena Vélez viene creando bastante polémica estos últimos días luego de revelar qué hasta el momento usa un collar que le regaló su expareja Said Palao y que dicho sea de paso ha sido duramente criticada ya que era innecesario hacer ese comentario cuando el chico reality está a puertas de casarse.

La ex chica reality nuevamente habló sobre sus polémicas declaraciones y minimizó que tengan algún tipo de importancia actualmente ya que considera que solo es un accesorio qué le gustó Y que lo seguirá usando porque ella misma lo eligió.

No se hace 'paltas'

Macarena Vélez fue entrevistada brevemente por el programa de 'Magaly TV La Firme' donde fue cuestionada sobre el uso de la joya que le regaló el novio de Alejandra Baigorria.

La modelo recalcó que no tiene ningún sentimiento de por medio hacia el modelo y no entiende por qué se escandalizan simplemente por una revelación que no tiene mucha importancia.

"Una cadena que me haya dado... no tiene sentimiento, no tiene nada qué ver porque esa persona me enseñó, crecí, aprendí pero no quiere decir que decida mi futuro. Es algo que me gusta mucho y ya está ahí quedó", afirmó Macarena.

Cabe resaltar que la hermana de Said, Lorelein Palao no fue ajena a lo sucedido y recalcó que es un comentario que no deberían darle tanta cabida.

"Ha mencionado no solo a Said, entonces, pierde relevancia. Es un detallito yo creo que ambos ya tienen definida sus vidas y ya están en camino separados", agregó.

Cabe resaltar que Macarena en algún momento afirmó que tiene una muy buena relación con la familia de su expareja y que les guarda un cariño muy especial.

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha opinado al respecto, sin embargo, es evidente que la modelo no habría tomado de buena manera los comentarios de Macarena pese a ellos se mantiene enfocada en los preparativos para su matrimonio que se llevará a cabo el próximo año al lado del hombre de su vida Said Palao.

Macarena Vélez sufre con canción de desamor ¿por Said?: "Un día te fuiste y no volviste"

Macarena Vélez estuvo como invitada en "América Hoy" hace unos días y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Tras esto, "Maca" aclaró el por qué todavía utiliza un regalo de su expareja y señaló no tener problemas, ya que siempre se lleva los mejores recuerdos de sus parejas y, además, indició que ese dije fue el que ella eligió.

"Yo elegí el dije y me fascinó. Me encanta, siempre me llevo lo mejor (...) no tendría por qué fundirlo, no tengo que ocultarlo. A mí me encanta y ya está, no lo escondo", agregó la exintegrante de "Combate".

Estas declaraciones de Macarena Vélez dieron que hablar y causaron gran revuelo en redes sociales. Ethel Pozo y Brunella Horna, en su momento, señalaron que no utilizarían regalos de sus exparejas y en redes sociales, "lapidaron" a la "Mujer Increíble" por no "respetar" la relación que ahora tiene Said Palao con Alejandra Baigorria.

En esa línea, recientemente se ha viralizado un video en el cual se ve a la propia Macarena Vélez, visiblemente triste y cabizbaja, tarareando una canción de desamor llamada "¿Cómo Pasó?" de Ela Taubert.

El detalle que más llamó la atención de este clip es que Macarena lo graba utilizando el collar que le regaló su expareja e, incluso, en un momento, lo agarra con mucho sentimiento, demostrando así que, quizás, lo que siente por Said Palao sigue a "flor de piel".