Dilbert Aguilar responde tras rumores de infidelidad de su esposa: "Estoy bien, trabajando como siempre"

¡Prefiere no hablar! Dilbert Aguilar, el popular "pequeño gigante de la cumbia", decidió pronunciarse luego de que se hicieran públicas nuevas acusaciones de infidelidad contra su esposa, Jazmín Gutarra. Aunque todos esperaban una declaración contundente, el cantante optó por mantenerse en silencio y cuidar su vida personal.

Dilbert Aguilar está otra vez en el ojo de la tormenta. Esta vez, por nuevas acusaciones de infidelidad contra su esposa, Jazmín Gutarra. Ante la presión mediática, el cantante de cumbia decidió romper su silencio, pero dejó claro que no hablará sobre temas personales.

Evita responder sobre los escándalos. Al ser contactado por "América Hoy" para saber si estaba al tanto de las supuestas nuevas infidelidades de Jazmín, Dilbert fue tajante.

" (¿Estás tranquilo después de todo lo que ha salido en los medios sobre Jhazmín o ya lo sabías?) Viva el Apra compañera, conoces mi posición reina. (Nos llegó información sobre otro tipo que también habría estado con Jhazmín, ¿sabías de ello? Es del Cusco) Con todo respeto, no te voy a contestar y si sigues insistiendo, reina mía, te voy a bloquear. No quiero ser grosero ni malcriado si así lo vas a tomar. Solo respeta mi posición" , escribió.

Chat de reportera con Dilbert Aguilar.

El cantante evitó referirse directamente al escándalo y pidió respeto a los medios por su decisión de no hablar del tema.

Por su parte, "Magaly TV La Firme" también intentó obtener su versión, pero Dilbert se mantuvo firme en su postura de no tocar temas de su relación en televisión.

"Reina, yo de mis problemas no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas?, ¿quién no tiene dificultades en la vida, que tiene todo el mundo? Eso se arregla entre cuatro paredes. Tú sabes que lo mío no lo hablo en televisión" , declaró el intérprete.

En todo momento se mostró tranquilo, aunque claramente incómodo por la insistencia de los reporteros. Pese a que se negó a hablar sobre Jazmín Gutarra, el artista sí aseguró que su entorno familiar está bien.

"Yo en mi hogar estoy tranquilo, así que no hay problema", comentó, tratando de cerrar el tema con esa frase. Además, pidió expresamente que no le mencionen nada relacionado con su esposa ni con los rumores. "Lo único que voy a agradecerte de corazón es que no me menciones nada de eso, y no voy a hablar de Jazmín ni de nadie", afirmó.