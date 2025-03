Macarena Vélez se luce en encendida sesión de fotos con Juan Ichazo: "Sigamos bailando juntos"

La exchica reality Macarena Vélez vuelve a estar en el ojo público, esta vez no solo por su próxima participación en "El Valor de la Verdad", sino también por su reciente romance con el argentino Juan Ichazo, expareja de Johana Cubillas. Pese a las críticas, la modelo y su nueva pareja se muestran más unidos que nunca, compartiendo su felicidad en redes sociales.

En las últimas imágenes difundidas por Macarena Vélez aparece en una candente sesión de fotos junto a Juan Ichazo. A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió videos donde posa junto al argentino, dejando en claro la cercanía entre ambos.

Cabe recordar que, hace unas semanas, en una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Vélez se refirió a Ichazo como su "pareja". Sin embargo, cuando se le preguntó a él, descartó la relación y aseguró que solo eran "pareja de baile". Esto generó especulaciones en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su opinión sobre las verdaderas intenciones del argentino.

"No sé por qué siento que solo la está utilizando"; "Ella no tiene amigas que le digan oye qué estás haciendo, te están jacareando de lorna y no te das cuenta"; "Él encontró la gallina de los huevos de oro. Le encanta el show", comentaron algunos internautas.

En medio de esta controversia, "El Valor de la Verdad" confirmó a Macarena Vélez como su tercera invitada. En el adelanto del programa, la modelo hizo una fuerte revelación sobre Johana "Nena" Cubillas, asegurando que la había insultado. No obstante, la empresaria no tardó en responder, desmintiendo las acusaciones y anunciando acciones legales.

A través de su cuenta de Instagram, Cubillas negó categóricamente las declaraciones de Vélez y expresó su molestia. En un comunicado, aseguró que nunca ha tenido contacto con ella y que no protagonizaría "shows bochornosos" en público.

"Lamentablemente, una vez más me veo involucrada en el show de mi ex y su actual pareja y tengo que arrancar mi cumpleaños desmintiendo. Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto", declaró.