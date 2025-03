Madre de Alexandra Díaz revela táctica de Roberto Guizasola para limpiar su imagen: "Ella ha venido interdiario"

El caso de Roberto Guizasola sigue generando polémica. Ayer, Rosa Lara fue señalada como la presunta intermediaria que habría influenciado a Alexandra Díaz para retractarse de sus denuncias contra el exfutbolista. Ahora, la madre de la joven conocida como 'La Gordibuena' ha revelado más pruebas que complican la situación.

Más evidencias contra Roberto Guizasola

En la última emisión de "Magaly TV: La Firme" se difundieron imágenes que muestran a Rosa Lara junto a Alexandra Díaz el mismo día en que la joven firmó el documento en el que retiraba su denuncia. Según la madre de Alexandra, la mujer le envió un video confirmando que estuvo con su hija en la notaría.

"Ella ha venido interdiario. Mi hija está mal psicológicamente, emocionalmente destruida. La llaman y le dicen: 'Roberto te extraña, Roberto te siente', y como aún hay sentimientos, ella cae", expresó la madre de Alexandra.

Además, la progenitora de 'La Gordibuena' aseguró que sospechaba que su hija estaba en la notaría con la amiga de 'Cucurucho'. También mencionó que Alexandra le confesó haber firmado el documento por miedo a la filtración de videos comprometedores.

"Como madre, me siento decepcionada y me duele. Yo sabía que estaba en la notaría. Le lloré, le expliqué y no me hizo caso. Me dijo: 'Mamá, si hablo, van a publicar más videos y será una vergüenza para ustedes'. En la noche, me llamó y le pregunté: '¿Por qué manipulas a mi hija?'. Rosa Lara me respondió: 'Voy a pasarle estos videos a Roberto para que se defienda y tu hija quede mal'".

Mamá de Alexandra Díaz revela que habló con Roberto Guizasola

En medio de estas declaraciones, la madre de Alexandra también reveló que, en una de las visitas de Rosa Lara, la puso en comunicación con Roberto Guizasola a través de una llamada telefónica. Según su testimonio, el exfutbolista pidió reunirse con ella y su esposo.

"Todavía la señora me dice que me lo puso en altavoz. El tipo me dijo: 'Si la señora me está escuchando, quiero hablar con usted y su esposo para pedirles perdón, porque todavía tengo sentimientos por su hija', y mi hija estaba escuchando todo. Estaban manipulando sus emociones", aseguró.

Cabe recordar la mamá de 'La Gordibuena ' reveló la intervención de la mujer en el caso contra el exfutbolista en respuesta a acusaciones, que Rosa Lara publicó en sus redes sociales. La mujer, reveló el video en mención donde está con Alexandra Díaz para demostrar que no hubo manipulación.

"Voy a demostrar quién eres tú, quién es tu familia y cómo te conduces por la vida. Tú eres mayor de edad y sabes lo bueno y lo malo. Yo no justifico a Roberto, él sabrá cómo defenderse. Ojo que antes de este video hice muchas llamadas a tu mamá y no me contestó. Por eso me vi obligada a grabar este video para dejar constancia de que no se te obligó a nada".

Las nuevas revelaciones han generado aún más dudas sobre el proceso contra Roberto Guizasola y la presión que habría recibido Alexandra Díaz. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles que ayuden a esclarecer los hechos.