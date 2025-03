Roberto Guizasola se pronuncia tras revelaciones de Alexandra Díaz: "La verdad ha sido esclarecida"

El exfutbolista Roberto Guizasola se ha visto envuelto en una controversia tras revelarse su relación extramatrimonial con Alexandra Díaz, quien inicialmente lo denunció por agresión y violación. Sin embargo, la joven, conocida como 'La Gordibuena', retiró recientemente sus acusaciones, lo que llevó al exjugador a pronunciarse mediante un comunicado en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Roberto 'Cucurucho' Guizasola compartió un breve mensaje dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y sus seguidores. En él, aseguró que las acusaciones en su contra habían sido esclarecidas y desmentidas.

"Quiero informar que los recientes señalamientos contra mi persona han sido aclarados y se ha confirmado que las acusaciones de abuso y violencia no eran ciertas", señaló el exfutbolista.

En el mismo comunicado, Guizasola reconoció su infidelidad y reiteró sus disculpas a su esposa e hijos, calificando su acción como un "error personal". Asimismo, manifestó su intención de continuar con su vida tras el desenlace del caso.

"Tal como expresé en su momento, asumo con responsabilidad el error personal que cometí y reitero mis más sinceras disculpas a mi esposa y a mis hijos. Hoy, con la verdad esclarecida respecto a los hechos que se me atribuían, es momento de seguir adelante", concluyó en su mensaje.

Roberto Guizasola emite comunicado tras denuncia retirada por Alexandra Díaz.

Luego de retractarse, Alexandra Díaz también emitió un pronunciamiento en el que explicó las razones detrás de su cambio de versión. Aseguró que sus declaraciones previas fueron producto de un momento de indignación y rencor, pero que no reflejaban la realidad de los hechos.

En su mensaje, la tiktoker pidió respeto a su privacidad y anunció que no volverá a referirse al tema. Explicó que su decisión busca proteger su estabilidad emocional y la de su familia.

"Por respeto a mi familia y por mi paz mental, he decidido dejar esto aquí porque no la estamos pasando bien. Entonces, he tomado la decisión de mantenerme al margen y manejarlo en privado, espero que respeten mi privacidad", declaró.