Roberto Guizasola se pronuncia tras denuncias en su contra: "Las afirmaciones son falsas"

El escándalo que involucra a Roberto Guizasola sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. La joven Alexandra Díaz, conocida en redes como 'La Gordibuena', ha presentado una denuncia contra el exfutbolista, acusándolo de amenazas y violencia psicológica. Ante la polémica, Guizasola decidió pronunciarse a través de un comunicado en redes sociales.

Tras la exposición del caso en 'Magaly TV, La Firme', Roberto Guizasola publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde admitió haber cometido un error al serle infiel a su esposa. Sin embargo, fue enfático en negar las acusaciones de Alexandra Díaz y anunció medidas legales.

"A la opinión pública, medios de comunicación y seguidores: Quiero empezar pidiendo disculpas públicas a mi esposa y a mis hijos. Sé que los he lastimado profundamente y que no me he comportado de la manera correcta. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", expresó el exfutbolista en su mensaje.