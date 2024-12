Madre de Julián Zucchi explota contra Yiddá Eslava tras altercado en la calle: "Es loca y mala"

María Laura Zucchi, madre de Julián Zucchi, ha expresado su indignación tras la reciente pelea entre su hijo y la actriz Yiddá Eslava. Entre sus fuertes declaraciones, la madre del argentino no escatimó en críticas hacia Eslava, a quien acusó de manipulación y falta de consideración hacia su familia.

El altercado tuvo lugar en la mañana del jueves en la avenida del Ejército, frente al edificio donde reside Yiddá. María Laura llegó a la comisaría junto a su hijo, quien se vio envuelto en la disputa por la custodia de los niños. A pesar de la tensión, la madre de Julián intentó desmarcarse del conflicto, aunque sus palabras revelaron un profundo descontento hacia la actriz.

En una reciente entrevista, María Laura Zucchi comentó que el problema no es de su incumbencia, a pesar de que su hijo es el padre de los niños involucrados. En ese sentido, negó saber algo sobre el tema inicialmente.

Sin embargo, más tarde, en una conversación con Samuel Suárez de Instarándula, no dudó en criticar a Eslava, acusándola de mentir y manipular la situación. María Laura Zucchi reveló que la policía fue llamada por Julián debido a que no le querían entregar a los niños.

En tanto, Yiddá Eslava aclaró que en ningún momento ha impedido a sus hijos visitar a su abuela paterna. De hecho, reveló que los pequeños suelen pasar la noche en la casa de Julián Zucchi cuando ella llega a Lima.

"Una de las nanas acompaña a los niños; a veces se quedan y a veces no, ya que mis hijos duermen con su abuela", detalló Eslava. "Ella pasa los cumpleaños de mis hijos con mis hijos, jamás le he prohibido que vea a mis hijos... siempre las familias pueden tener discusiones, nunca me he puesto boca a boca con la señora, la respeto, no voy a hablar de la abuela de mis hijos", concluyó.