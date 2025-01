Magaly anuncia su regreso y responde a Andrea Llosa por exclusiva con Chistian Cueva ¿Qué dijo?

Hace unos días, se anunció el regreso de Andrea Llosa con una entrevista exclusiva del futbolista Christian Cueva. Ante esto, la popular Magaly Medina acaba de anunciar su gran regreso a la TV y con un mensaje a la periodista de su canal.

El primer programa de espectáculo que regresó de sus vacaciones fue 'Amor y Fuego' con una entrevista exclusiva con Pamela López. Ahora, Andrea Llosa acaba de anunciar que vuelve este lunes 27 de enero con su primer invitado, el futbolista Christian Cueva.

Ante estas exclusivas que va perdiendo la 'urraca' Magaly Medina para su regreso, respondió en sus redes sociales. La conductora anunció que regresará a las pantallas el lunes 3 de febrero en el mismo horario y un mensaje para sus competencias, que si comenta quitarle las exclusivas sería una fórmula desgastada de la TV.

"Magaly Tv La Firme vuelve el 3 de febrero a las 9:45 p.m. Si es que no me siguen quitando entrevistados, aquellos cuya fórmula desgastada ya no da para más", expresó la conductora de televisión en su historia de Instagram.