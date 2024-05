Magaly critica a Ely Yutronic por extraña presentación en tv: "Estaba con un poco de sueño"

Magaly Medina nuevamente habló sobre la conductora de noticias Ely Yutronic quién despertó extraños comentarios en su último programa y es que la ex modelo a duras penas podía pronunciar algunas palabras lo que llamó la atención de la popular "Urraca".

Como se recuerda ambas conductoras estuvieron enfrentadas luego de que Ely asegurara que la periodista quería dejarla mal parada al recordarle su pasado.

No la suelta

Magaly Medina comentó la extraña conducción de Ely Yutronic el pasado miércoles 29 de mayo donde Lucía un vestido verde pero sin poder articular bien las palabras qué pronunciaba al presentar cada nota.

Magaly reveló que la llamaron al chismefono algunos televidentes para comentarle sobre la extraña presentación de la ahora conductora de noticias esto llamó la atención de la pelirroja quien no dudó en presentarlo es una nota en su programa.

"Les explico el contexto. Ayer al Chismefono nos escriben los televidentes diciéndonos que la conductora del noticiero de la noche parece que estaba con un poco de sueño o que se había tomado unos vinos de más. Seguramente estaba festejando algo, todos tenemos derecho a festejar, quizá era su cumpleaños, por cierto nosotros no estamos en su lista de invitados, de pronto hizo una fiesta y no nos invitó", dijo entre risas.

Magaly critica a Ely Yutronic por extraña conducción

Asimismo, la periodista reveló que por poco y Ely se quedaba dormida mientras narraba las noticias a pesar de que no lo confirmó esa apariencia dio a conocer la ex anfitriona que no lucía como todos los días.

"Yo no tengo autoridad moral ninguna para decirle algo a la muchacha, si se tomó sus vinos y vino a trabajar lo único que le puedo decir es 'salud, a la próxima invita a los chicos porque acá son bien sedientos'. Yo ya no ando en esos pasos, yo aprendí de mala manera, calladita me veo más bonita", agregó de manera burlona.

Magaly Medina luce vestidos y usuarias la vacilan: "A Ely Yutronic le quedarían bellísimos"

Magaly Medina decidió mostrar sus mejores atuendos en redes sociales y pedir ayuda a sus seguidores para elegir el look perfecto para una reunión social. Sin embargo, no esperaba la reacción de los usuarios, quienes no dudaron en compararla con Ely Yutronic.

Desfile en redes sociales. Magaly Medina subió un video a su cuenta de Instagram donde, con su característico estilo, pidió a sus seguidores que la ayudaran a escoger el outfit ideal para un almuerzo en pleno invierno. La conductora mostró tres opciones de vestuario: un vestido largo, un vestido de lanita más corto y una falda de cuero con una chompita.





"En este día tan frío tengo un almuerzo, así que estoy entre este vestido largo, este vestido de lanita pero más corto o ponerme algo más encantador como esta faldita de cuero y esta chompita, así que probemos", dijo Magaly mientras desfilaba con cada atuendo.

Finalmente, Magaly eligió su favorito: "Elegí este outfit, me quedo con este vestido, estas botas y este abrigo. Si fuera por mí, saldría con una frazada encima, me muero de frío, no estoy para salir con una faldita. ¿Qué tal? Así me voy a un encuentro de amigas", agregó con una sonrisa.