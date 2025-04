Magaly critica a Flavia Laos por afirmar que solo sale con millonarios: "Tiene las neuronas trastocadas"

La actriz Flavia Laos viene trabajando como influencer de varias marcas y ha resaltado por sus exparejas. Durante una entrevista, la joven sorprendió al revelar que solo sale con hombres millonarios y ante esto, Magaly no dudó en dar su sincera opinión.

En una entrevista internacional, Flavia Laos sorprendió al revelar que ella solo aceptaría salir con hombres que ganen mínimo 20 mil dólares mensuales. Esto a causa de que se encuentra a otro nivel y que sus últimos salientes han sido millonarios.

Estas declaraciones no habrían sido del agrado de Magaly Medina ya que afirmó que estaría cotizándose debido a sus atributos. Incluso agregó que a causa de ese pensamientos, la actriz se viene relacionando con streamer de Kick de comportamientos cuestionables.

Luego, la misma conductora de televisión le aconseja a Flavia Laos trabajar para tener esa cantidad de dinero y darse sus propios gustos. Ya que afirma que estos hombres de alto nivel económico solo la utilizarían para un rato y descartarla. Incluso, la 'urraca' tuvo adjetivos sobre la joven artista por su comportamiento al revelar esas declaraciones.

"Yo en vez de estar hablando de eso, no dice 'yo producto de mi esfuerzo, lo que quiero y aspiro a la vida es ganar 20 mil y 30 mil dólares para yo misma pagar mis gustos y no estar luciendo mi cuerpo para que me quieran, me usen y me descarten los tipos de 20 mil dólares. Para que me pongas la mano en el trasero, mínimo 20k, de lo contrario mira nada más papito'. No sé tiene las neuronas trastocadas, eso es su ambiente. ¡Qué asquerosidad!", añadió.