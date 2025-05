Magaly critica a Maryjane Ramírez y Greg Michael al decir que se aman: "Eso no es amor"

Hace poco, Maryjane Ramírez fue captada nuevamente al lado del exchico reality Greg Michel tras denuncia de hace varios meses. Lo que más sorprendió fue que después afirmaron que se amaban, pero Magaly Medina los criticó por completo.

A través de sus redes sociales, Greg Michel y Maryjane Ramírez realizaron una transmisión en vivo luego de fueran captados juntos nuevamente en un restaurante. Es así como la pareja, reveló que durante años, solo llegaron separarse por pocas semanas porque se extrañaban y afirmaban que eso sería amor.

"Yo no amo a nadie que no sea Maryjane. Te dije que te amo, que quiero estar contigo, que todo el mundo vea que me muero por ti. Yo ya te dije, estoy enamorado de ti y esta relación es de años. (¿Sientes que es costumbre o es amor?) es amor. Si fuera costumbre creo que no dejaríamos ni que pase, ni una semana, ni un mes en vernos", revela Greg y Maryjane agrega: "Lo máximo que hemos durado estando separados creo que es un mes y medio. Esta vez fue tres meses".