Mario Irivarren y Vania Bludau sí habrían conversado en la boda de Alejandra: "Onelia los vio"

Desde la boda de Alejandra Baigorria, Mario Irivarren se encuentra en medio de la polémica por intentar comunicarse con su expareja Vania Bludau. Ahora, el periodista Samuel Suárez terminó revelando que sí habría ocurrido este encuentro e incluso, Onelia Molina los habría visto juntos.

A través de las redes sociales de Instarándula, el periodista Samuel Suárez terminó revelando una información que le llegó de un invitado que estuvo presente en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En este video, esta persona revela que llegó a ver a Mario Irivarren y Vania Bludau conversando durante la fiesta en la recepción.

Si esta información es real y confirmada, estaría cambiando la situación sobre el polémico video ya que informaría que la llamada nunca se llegó a dar porque habrían conversado esa misma noche. Aunque, el periodista toma esta información con 'pinzas' ya que no tendría prueba en video o foto de esa confesión, pero revela que esta persona que le contó sería confiable.

"Por ahí me cuentan que sí los llegaron a ver conversando, no tengo pruebas, no tengo imágenes, curioso dato porque ninguno ha dicho si llegaron a conversar ese día, lo suelto ahí. Esta persona me dijo: 'yo voltee, yo mire y ellos estaban hablando después de (el famoso video), de ahí que Onelia los había visto", señaló.