Magaly se desliga de Andrés Hurtado y niega ser su amiga: "Yo no soy ninguna corrupta, soy transparente"

Magaly Medina rompió su silencio sobre las diversas críticas que ha recibido por no tocar el caso de Andrés Hurtado, quien está vinculado a un caso de lavado de activos por la exportación de oro de presunta procedencia ilícita, en el que también están involucrados los hermanos y primos de Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores.

La conductora de ATV brindó una entrevista a un conocido medio local, donde confesó que es amiga de la hija del presentador de Tv, Josetty, desde hace aproximadamente nueve años. Sin embargo, descartó que eso implique que tenga una cercanía con él conocido 'Chibolin'.

"Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de 'Chibolín', yo he sido la principal crítica durante años de 'Chibolín'. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)", expresó la periodista en diálogo con Infobae.