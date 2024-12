Magaly Medina confiesa que perdió la confianza en sus 'urracos' tras dolorosa traición: ¿Qué sucedió?

Magaly Medina, conductora del programa "Magaly TV La Firme", sorprendió con una reveladora confesión sobre la traición que sufrió por parte de su equipo de trabajo, conocido como los 'urracos'. En una entrevista a Kurt Villavicencio, 'Metiche', la periodista relató cómo un incidente en 2014 cambió por completo su relación con su personal y cómo le afectó emocionalmente.

La confianza rota con los 'Urracos'. Magaly Medina contó que en sus primeros años de trabajo, ella se mostraba muy cercana y cariñosa con su equipo. Incluso, llegaba a negociar el sueldo que sus reporteros querían ganar.

Sin embargo, todo esto cambió cuando los 'Urracos' comenzaron a exigir un aumento salarial antes de que se cumplieran los dos años de contrato que tenían firmado. Ella les dijo que no, pues ya tenían un súper sueldo y un súper contrato, el aumento recién se podría pedir luego de esos dos años.

El problema surgió cuando Magaly, al no poder acceder a las demandas de su equipo debido al contrato vigente, se vio enfrentada a una reacción inesperada.

"Se declararon en huelga y me dejaron sola en el estudio. Esperaron que yo saliera al aire y todos se fueron, me dejaron sin programa faltando 15 minutos al aire, hice el programa sola" , recordó con dolor la conductora.

Esta fue una de las situaciones más difíciles de su carrera, que no solo la dejó sin equipo, sino que también escaló a un conflicto legal.

Tras el abandono de los 'Urracos', el equipo no solo se fue de huelga, sino que también demandó a Magaly y al canal.

"Demandaron al canal y me demandaron a mí... Fue horrible cómo se comportaron solo por un capricho, y ellos que ganaban los súper sueldos", comentó Magaly, visiblemente molesta por la situación. Esta experiencia la marcó profundamente y fue el punto de quiebre en su relación con su equipo. "Dije: nunca más vuelvo a engreír a mi personal. Me volví la mujer más seca del mundo. Ahora no permito que nadie se me acerque lo suficiente como para tenerle afecto", explicó.