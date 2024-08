Magaly Medina convoca un casting nacional para reemplazar al DJ de su programa: "No tengo paciencia"

Magaly Medina es una reconocida conductora del programa 'Magaly TV La Firme', que es uno de los más vistos a nivel nacional en el país. Al inicio de su último programa, sorprendió al anunciar que buscará a un nuevo DJ porque ya no aguanta al que tiene actualmente.

El lunes 6 de agosto, Magaly Medina inició su programa de televisión como siempre para hablar de las nuevas noticias de las personas de la farándula. Al parecer, la conductora no se encontró satisfecha con la canción que eligió el DJ para comenzar con su programa. Por ello, cansada de que el problema se vuelva a repetir desde hace varios meses, lanzó una convocatoria para reemplazar al actual.

Además, reveló que ya no cuenta con la paciencia para poder aguantar los errores de su equipo de producción en sus programas en vivo. La razón es porque no debería perder tiempo en equivocaciones como esas porque tiene mucha noticias que presentar.

"Se elegirá al mejor y no vamos a probar todas las noches uno diferente, porque me alteran. No tengo paciencia, hace veinte años tal vez. Ahora no tengo paciencia para estas cosas porque hay mucho que decir, mucho que contar, mucho de que hablar y rajar. No podemos perder el tiempo, así que vamos con lo importante", dijo finalmente.