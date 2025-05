Magaly Medina critica a Laura Spoya por llanto de tras anunciar su divorcio: "No soporto la victimización"

Laura Spoya confirmó este miércoles el final de su matrimonio con el empresario Brian Rullan, y lo hizo en un emotivo episodio de su podcast 'Good Time'. La ex Miss Perú rompió en llanto frente a cámaras, lo que provocó distintas reacciones. Entre ellas, destacaron los duros comentarios de Magaly Medina, quien no tardó en cuestionar su actitud frente a la exposición mediática.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora lanzó una fuerte crítica a Laura Spoya por victimizarse en redes sociales tras hablar entre lágrimas sobre su separación. Para Medina, la modelo no puede acusar a los medios de hacer un "circo" mientras genera contenido sentimental con fines mediáticos.

La popular "Urraca" recordó que ella también ha atravesado momentos polémicos que involucraron a su familia, pero nunca recurrió al drama como estrategia. Incluso dejó una frase contundente dirigida a la modelo:

"Yo la veía llorar y decía: ¿Esto no querías?, ¿No querías este éxito?, que la gente te viera. Has estado jugando a tu telenovela barata dando entrever que no quieres hablar, que hay crisis, pero en el streamer mientras hay más show, hay más vistas...Por Dios, la victimización no la soporto. Eso lo hacen los débiles, los cobardes. Salgamos adelante sin el circo, sin la telenovela barata, pero luego no te quejes de que todos te critican y que se te estalla en la cara", dijo.