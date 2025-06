Magaly Medina sobre la foto de Ana Siucho con otro hombre que no es Edison Flores: "Ella es una mujer prácticamente soltera"

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, ha vuelto a generar especulaciones sobre el estado de su relación matrimonial tras repostear en redes sociales una publicación que le dedicó un joven amigo con un emotivo mensaje, lo que encendió las alarmas. Esta acción no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien no dudó en comentar al respecto y deslizó la posibilidad de una crisis conyugal entre la pareja.

Durante la última edición de su programa, 'Magaly TV: La Firme', la conductora afirmó que Ana Siucho estaría llevando una vida como si ya no estuviera casada, pues desde hace un tiempo vive en Estados Unidos junto a sus hijas, mientras Edison Flores permanece en Perú por compromisos laborales.

Magaly también sugirió que, aunque ambos mantienen formalmente el estatus de casados, su vínculo conyugal estaría roto en la práctica. La periodista cuestionó la dinámica actual entre Ana Siucho y Edison Flores, al considerar que la distancia y la aparente falta de visitas del futbolista reflejan un alejamiento evidente.

"No hay que hacer muchas suposiciones para darnos cuenta de que es una pareja que no está conviviendo junta. Quieren mantener el estatus de casados, pero un matrimonio sin verse no funciona. Donde no hay ganas, no hay amor", sentenció Medina.