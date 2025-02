Magaly Medina sobre Samahara Lobatón en los shows de Bryan Torres: "No puede estar como guachimana"

En medio de la polémica por una supuesta infidelidad del cantante Bryan Torres hacia Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug ha decidido seguir acompañándolo en sus presentaciones, generando diversas opiniones en redes sociales. La controversia surgió cuando varias jóvenes afirmaron haber tenido encuentros con el artista, poniendo en duda su fidelidad.

Durante la última edición de "Magaly TV: La Firme", la conductora Magaly Medina no dudó en comentar las imágenes de Samahara acompañando a Bryan Torres en sus presentaciones. Con su característico estilo directo, Medina cuestionó la decisión de la joven madre de seguir a su pareja a cada evento, sugiriendo que tal comportamiento no es adecuado para alguien con dos hijas pequeñas.

"¿Cuánto tiempo podrá mantener ella este ritmo teniendo dos niñas en casa? No puedes estar como vigilante de tu pareja para evitar que te sea infiel. Cuando un hombre quiere ser infiel, lo hará incluso frente a ti", expresó Medina.

La conductora también resaltó que una relación basada en la desconfianza no puede funcionar a largo plazo y recomendó a Samahara tomar decisiones en favor de su bienestar emocional.

"Esa no es vida, no es vida estar desconfiando de una persona. La base de una relación es el respeto y la confianza. Si uno de ellos se quiebra, como en este caso, hay que tomar decisiones por tranquilidad propia. Forzar las cosas no funciona, nada se impone en una relación", concluyó Maga