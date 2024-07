Magaly Medina es sorprendida con regalo del equipo de producción de Paco Bazán: "No nos abandones"

Luego de que Paco Bazán decidiera defender a Paolo Guerrero ante su polémica con UCV, Magaly Medina criticó este hecho duramente en su programa. Ante ello, el equipo de producción del comentarista deportivo decidió enviarle una sorpresa a la 'madrina' como disculpas por las palabras de su conductor.

Ante ello, Magaly Medina leyó el mensaje que enviaba la producción de Paco Bazán y decidió responderle también a su ahijado. Conoce más detalles de lo sucedido en la siguiente nota.

En su más reciente programa, Magaly Medina fue sorprendida por un curioso regalo enviado por el equipo de producción de Paco Bazán. Y es que luego de que la 'Urraca' criticara lo dicho por el comentarista deportivo, quien defendió a Paolo Guerrero ante su polémica con UCV, el equipo de producción de 'El Deportivo' decidió disculparse con la 'madrina'.

Tras ello, el regalo fue bien recibido por Magaly Medina, quien también se animó a responderle a su 'ahijado'. "¿De verdad me han llegado flores? No puedo creerlo...pero estas miserables flores? Ah no, estas son las que a mi me gustan, es una docena", dijo la Urraca durante su programa.