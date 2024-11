Magaly Medina sorprendida al ver a Dalia Durán y John Kelvin paseando juntos: "No lo puedo creer"

Como se recuerda, Dalia Durán había denunciado a John Kelvin y tenía medidas de restricción. Al parecer, todo habría quedado en el pasado ya que fueron vistos juntos paseando en familia y que dejó atónita a la conductora Magaly Medina.

En el último programa de Magaly Medina, la conductora mostró imágenes del cantante John Kelvin junto a la madre de sus hijos Dalia Durán mientras paseaban por el cine y comiendo juntos en familia. Esto habría causado una gran sorpresa para la periodista, ya que nunca pensó en verlos juntos en la calle pública, tras los actos de violencia que habían pasado.

"Increíble, si alguien me hubiera dicho hace un buen tiempo atrás que Dalia Durán y John Kelvin estaban paseándose, comiendo juntos con los hijos, como la familia feliz. Yo hubiera dicho 'no lo puedo creer, yo creo que ellos siempre se mantendrán a distancia'. Ahí se olvidaron que tenían medidas de restricción cuando les da la gana", dijo.

Como se recuerda, hace unas semanas la expareja de John Kelvin, Glenda Rodríguez, lo había denunciado por agresión y dejó entrever que Dalia Durán quería regresar con el cantante de cumbia. Incluso, la misma cubana había salido en defensa del artista ante la denuncia en la comisaría.

"Parece lo que decía un poco la ex de John Kelvin, que Dalia Durán estaba un poco celosa de la relación con ella. Yo creo que viendo estas imágenes, digo algo está pasando. Pueden ser dos padres civilizados que salen a comer con sus hijos y luego, se van la cine, pero yo no sé" , añadió la conductora.

La conductora de Tv cree que tanto Dalia Durán como el cantante de cumbia no se han curado totalmente de sus trastornos. Aunque, comentó que los hijos serían los más felices en estos momentos, después de haber vivido tantos años de violencia en sus hogares en medio de líos legales.

"Yo creo que Dalia Durán en el fondo no se ha curado, no ha sanado sus heridas lo suficiente como para conservarse a buena distancia de John Kelvin. Yo creo que los más felices son los hijos, que finalmente tienen un poco de paz y tranquilidad, no una lucha constante entre sus padres", expresó.