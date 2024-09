Magaly se pronuncia sobre lujosa cartera que le regaló Andrés Hurtado: "Recibo regalos de quien yo quiero"

Magaly Medina estuvo en boca de todos en los últimos días debido a que en los últimos días su nombre se ha visto vinculado a Andrés Hurtado, quien está siendo vinculado a un caso de lavado de activos. Es así que, la conductora de ATV aclaró cuál es el vínculo que tiene con el presentador de Panamericana TV y que hizo con la costosa cartera que alguna vez él le regaló.

La 'Urraca' utilizó varios minutos de ese programa para aclarar que no tiene ningún vínculo con el popular 'Chibolín'. Además, dejó claro que su esposo, Alfredo Zambrano, y ella nunca le han pedido ningún favor especial, tal como dejó entrever Rodrigo González hace unos días.

Magaly también aprovechó su espacio televisivo para abordar los cuestionamientos que se han hecho en redes sociales ya que hace un tiempo mostró a través de sus historias de Instagram que Andrés hurtado le había regalado una costosa cartera de la marca Gucci, modelo marmonth. Según la periodista, sorteó el bolso entre sus seguidores.

"Él a mí no me ha pagado nada, no me ha hecho favores. Dicen que me regaló una cartera. ¿Ustedes creen que me van a comprar con una cartera? Una cartera que sorteé con el público de mis redes sociales. No me quise quedar con eso. Los regalos los recibo de quien yo quiero y me quedo con los regalos que aprecio, pero no de la gente que es de la farándula", expresó con firmeza.