Manuela Camacho llora tras conocer que su acosador irá a prisión: "Si no fuera por la presión de la gente..."

Manuela Camacho, vivió un momento de intensa emoción al conocer que el Poder Judicial había revocado la prisión suspendida de su acosador, Hialmar Enrique Laynes Sánchez, y ordenó cinco años de prisión efectiva. Entre lágrimas, la comunicadora compartió la noticia con sus seguidores, mostrando el alivio que sentía después de años de acoso y amenazas.

La periodista y exintegrante de "América Kids", Manuela Camacho no pudo contener las lágrimas al enterarse de la decisión del Poder Judicial de revocar la sentencia suspendida de su acosador, Hialmar Enrique Laynes Sánchez, y dictar cinco años de prisión efectiva. Esta decisión se tomó después de que Laynes siguiera enviando mensajes intimidantes y amenazantes contra Manuela y otras periodistas.

Este fallo llega después de que Laynes siguiera enviando mensajes intimidantes a ella y otras periodistas, incumpliendo las reglas que le habían impuesto.

La justicia, tras mucha lucha. El Poder Judicial anunció la decisión a través de su cuenta en X (antes Twitter), detallando que Laynes no respetó las medidas impuestas y continuó acosando a sus víctimas.

Camacho, quien ha sido víctima de acoso desde 2022, explicó que tanto ella como su abogada fueron maltratadas por las autoridades, ya que no les permitieron ingresar a la audiencia donde se dictó esta sentencia.

"Nos dijeron de manera déspota que podíamos verlo por Justicia TV, pero no lo transmitieron. Leer ese tuit del Poder Judicial, a pesar de todo, es algo" , comentó entre lágrimas, mostrando su frustración por los continuos obstáculos en su lucha por justicia.

Manuela no fue la única afectada por el acoso de Laynes. Periodistas como Trilce Reyes, Ximena Carrasco y María Fernanda Montenegro también denunciaron a este hombre por acoso y amenazas. A pesar de las medidas de protección, Laynes continuaba hostigando a sus víctimas.

Incluso después de ser detenido en 2023 por violar estas medidas, fue liberado con una sentencia de prisión suspendida, lo que solo aumentó el temor entre las mujeres afectadas.

Manuela Camacho presentó su denuncia por acoso y chantaje sexual en junio de 2023, y desde entonces ha vivido en una constante angustia. Recientemente, confesó que estuvo a punto de abandonar el país por temor a que su seguridad estuviera en peligro.

"Me siento agotada. Me siento abandonada. Soy la segunda víctima que está teniendo que dejar el país. No puedo más", reveló en una entrevista.