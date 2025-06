¡Marcas de lujo! Conoce la exorbitante cifra que Xiomy Kanashiro habría gastado en su viaje con Jefferson Farfán

¡Lujo total! Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, está dando que hablar por las costosas marcas que ha lucido durante su romántico viaje a Europa junto al exfutbolista. Y es que la chinita no ha escatimado en gastos y así lo ha mostrado en sus redes sociales.

Xiomy Kanashiro habría gastado miles en marcas de lujo

Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, está disfrutando como nunca su paseo por Europa y no ha dudado en mostrarlo en sus redes sociales. La joven ha sorprendido a todos al lucir carteras, ropa y accesorios de marcas internacionales que, según el programa "América Hoy", superarían los 16 mil soles.

Xiomy luce carteras Louis Vuitton y ropa Dolce & Gabbana. La chinita no ha escatimado en gastos. En una de las fotos compartidas por Xiomy, se la ve luciendo una cartera marrón de la famosa marca Louis Vuitton, cuyo precio en la tienda oficial es de 1799 euros, es decir, unos 7492 soles.

@ameg_pe 25.06.25 | Conoce cuánto costarían las marcas de lujo que luce Xiomy Kansshiro en su viaje con Jefferson Farfán. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Pero eso no es todo. En otra publicación, aparece usando un polo de Dolce & Gabbana, valorizado en 450 euros, que al cambio serían aproximadamente 1875 soles.

Por si fuera poco, la joven también ha mostrado otra cartera negra, nuevamente de Louis Vuitton, que según el informe cuesta 2100 dólares, o sea, unos 7537 soles.

Si hacemos cuentas, solo en estas tres prendas y accesorios, Xiomy Kanashiro habría gastado alrededor de 16,904 soles. ¡Casi 17 mil soles solo en carteras y un polo! Y eso sin contar los lentes, zapatos y las demás compras que, seguramente, hizo durante su paseo por tiendas exclusivas.

Farfán y Xiomy de compras por Italia

La pareja ha sido vista paseando por varias ciudades de Italia. En las fotos se nota que ambos están disfrutando de la buena vida. Jefferson Farfán también aparece acompañándola en sus visitas a tiendas de lujo, mientras ella presume sus nuevas adquisiciones en redes.

Negocios y glamour: Xiomy también tiene su propia tienda. Aunque ahora la vemos rodeada de marcas internacionales, Xiomy Kanashiro no olvida su faceta de emprendedora. Recordemos que ella tiene su propio negocio online, Kanomy Store, donde vende ropa y productos nacionales. ¡La chinita sabe cómo moverse en el mundo de los negocios y la moda!

Xiomy Kanashiro está viviendo su mejor momento. Entre el amor con Jefferson Farfán, los viajes de lujo y su propio emprendimiento, la joven no deja de ser noticia. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos a cada foto y cada nuevo look que luce en Europa. ¡Definitivamente, a Xiomy no le falta nada!