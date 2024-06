Melissa Klug se niega a participar en el podcast de Yahaira Plasencia: "¡Jamás!"

Melissa Klug dejó claro que no tiene ninguna intención de participar en el podcast de Yahaira Plasencia, "Hablando con la Yaha". La conocida empresaria fue consultada sobre la posibilidad de ser invitada al programa de la salsera, especialmente después de que Cuto Guadalupe, con quien estaba distanciada, se reconciliara con ella en una reciente entrevista.

Melissa Klug rechaza aparecer en el podcast de Yahaira Plasencia. (América Televisión)

Melissa Klug también se refirió a la complicada relación que mantiene con Jefferson Farfán, padre de sus hijos. Recordemos que Klug perdió una demanda interpuesta por Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por violar una cláusula de confidencialidad. Klug comentó que su intención era defenderse de los ataques de Farfán.

"Sí, no tengo ningún problema (en conciliar) porque obviamente si a ti te demandan, no te vas a quedar con los brazos cruzados, entonces tienes que contrademandar y así, así. Nos vamos a pasar, ya tenemos nueve años así. (Mis hijos) van a crecer, van a ser mayores de edad y nosotros vamos a seguir así" , declaró Klug para "América Espectáculos".

Intentos de conciliación fallidos. Melissa también mencionó que ha intentado conciliar con Jefferson Farfán, pero ha sido "imposible".

"Sí claro. Si ha habido oportunidades que hemos conversado. Llevábamos la fiesta en paz, pero no sé pues... no puedo responder por él porque no sé qué tiene en su cabeza y no sé qué tiene en su corazón", dijo a América TV.