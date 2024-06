¡Cansada de juicios! Melissa Klug explota contra Jefferson Farfán por múltiples demandas: "Tiene problemas"

Melissa Klug y Jefferson Farfán terminaron su relación hace casi una década y tiene dos hijos de promedio. Sin embargo, han protagonizado batallas legales y mediáticas en más de una oportunidad, por lo que la empresaria manifestó estar cansada del tema y no entiende porque el exfutbolista le hace tantas demandas.

Cómo se recuerda, la madre de Jeremy y Adriano Farfán perdió una demanda contra 'Foquita' hace unos días y está obligada a pagar $300,000. No obstante, Melissa Klug dijo que piensa apelar la sentencia para que pase a segunda instancia.

Hoy por la mañana Melissa habló con 'América Hoy' para consultarle sobre las declaraciones de Cuto Guadalupe, quién dijo que haría lo posible para que se amiste con Jefferson Farfán, aunque también se hizo presente en el programa 'Mande quien mande' y a su salida fue abordada por la prensa.

Un reportero de 'América Espectáculos' le preguntó directamente sobre cómo iba su situación legal con el padre de sus hijos y la 'Chalaca' manifestó estar cansada del tema.

"Tenemos 9 años aí, yo creo que él tiene problemas conmigo siempre. Trato de llevar la fiesta en paz por mis hijos, pero si él me van a demandar, me tengo que defender, no sé qué tiene en su cabeza y en su corazón. Yo creo que él tiene problemas conmigo", sentenció.