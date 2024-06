Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y pagará fuerte suma de dinero

Melissa Klug y Jefferson Farfán una vez más de encuentran enfrentados luego de que la empresaria perdiera un juicio en contra del padre de sus hijos por el que deberá asumir el pago de una alta suma de dinero como indemnización.

Como se recuerda ambos padres de familia estuvieron envueltos en una polémica luego de que Melissa denunciará a Farfán luego de que su hijo afirmara que su padre no lo quiso ver.

Melissa Klug y Jefferson Farfán vienen atravesando diversos juicios que se entablaron a lo largo del tiempo, sin embargo, uno de ellos ha pasado al lado judicial.

Se llegó a esta resolución luego de que la empresaria cometiera diversas incidencias que jugaron en su contra determinado el triunfo del ex pelotero.

Se sabe que en el 2016 la pareja firmó un acuerdo de confidencialidad donde ambos se comprometían a no hablar del otro en medios de comunicación que pudiera afectar su imagen.

Sin embargo, Melissa no habría cumplido con el acuerdo y habló en medios de comunicación sobre el padre de su hijo fallando en el pacto ya establecido años atrás.

De acuerdo a un informe de 'Amor y Fuego', Melissa Klug reinició cuatro veces hablando de Jefferson Farfán. La chalaca se refirió a la vida del padre de sus hijos entre el 2017 y el 2019, incluyendo una vez que habló de Doña Charo, madre del exfutbolista.

La primera vez que la chalaca se refirió públicamente sobre Jefferson fue el 19 de diciembre del 2017, época en la que Farfán viajó con sus hijos a Cancún y su ahijada Valeria Roggero. Melissa dio a entender que no conocía a la joven y desestimó la relación cercana que tenía con el exdeportista.

"Mis hijos se fueron de viaje con su padre, no sé quiénes han viajado. No sé a quienes elige como ahijada, como sobrina. No la conozco, no sabía que era su ahijada. Lo habrá elegido como Padrino de viaje", expresó en aquel entonces la empresaria.