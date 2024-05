Melissa Klug y su fuerte mensaje a la maternidad: "Un hijo resignifica el amor y también el dolor"

Melissa Klug ha despertado la polémica luego de compartir un fuerte mensaje en sus historias de Instagram y es que al parecer la empresaria habría mandado una indirecta para su hija Samahara Lobatón.

La popular 'Blanca de Chucuito' confesó lo maravilloso que es ser madre pero lo retador que puede llegar a ser, en especial cuando afrontas la crianza de los hijos sin una figura paterna.

Sin filtro

Melissa Klug se encuentra disfrutando del crecimiento de su última hija Cayetana, fruto de su romance con Jesús Barco, sin embargo, no todo fue color de rosa.

Como muchos recuerda la empresaria por poco y se separa definitivamente del jugador por rumores de una presunta infidelidad, la pareja se distanció y hasta confirmaron su separación, pese a ello, meses después retomaron su romance con mucha más fuerza por el bien de la hija que ambos tienen en común.

Es así que quien mejor que Melissa Klug con 6 hijos para expresar lo difícil que es ser madre, pues la empresaria no la tuvo fácil al salir embarazada desde muy joven, si no hubiera sido por el apoyo de su abuela y de su madre no hubiera podido salir adelante.

La empresaria no dudó en publicar un fuerte mensaje sobre la tara de ser madre y como un hijo cambia la vida de una mujer en un abrir y cerrar de ojos.

Mensaje de Melissa en redes

"Oí por ahí que un hijo le cambia la vida. Un hijo te cambio el cerebro, los ritmos el sueño, la alimentación el desvelo", iniciaba diciendo el mensaje.

Seguidamente recalcó que un hijo es la llave de todos los miedos que puede afrontar una mujer pero que con amor, esfuerzo y dedicación, esos miedos se van disipando.

"Un hijo resignifica el amor y también el dolor. Un hijo abre de par en par la puerta de tus miedos. Un hijo desempolva tu vivencia infantil Y te muestra todo lo que necesitas revivir", agregó.

Finalmente, acotó que un hijo cambia la vida de una mujer a gran escala, cambia sus horizontes y el significado de lo que involucra 'vivir una vida', los hijos son el amor mas bonito que existe pero el desafío más fuerte que afronta una mujer.

"¿Si un hijo te cambia la vida? Un hijo es una nueva vida que sacude, transforma y llena de amor la tuya", finalizó.

Este mensaje se podría interpretar como una publicación símbolo de apoyo para su hija Samahara Lobatón quien le ha tocado vivir una gestación como madre soltera, lejos del padre de su hijo, Bryan Torres, ya que su relación no daba para más.

Pese a ello, Melissa Klug siempre le ha brindado su apoyo incondicional a su engreída quien a pesar de sus errores en su vida sentimental ella la apoyará y lo seguirá haciendo por el fuerte vínculo que las une: la familia.

Hijo menor de Jefferson Farfán se luce Alianza Lima: Melissa Klug se muestra orgullosa

Jeremy Farfán, el hijo menor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, está demostrando que tiene todo para ser el próximo gran nombre en el fútbol peruano. Jugando actualmente para la sub-12 de Alianza Lima, el joven ha capturado la atención de todos, incluida su madre, quien no puede esconder el orgullo que siente por su pequeño.

En un video recientemente compartido por Melissa Klug en sus redes sociales, se puede ver a Jeremy manejando el balón con una habilidad impresionante, dejando claro que ha heredado el talento futbolístico de su padre. Con ello dejó claro, que lo que se hereda no se hurta, pues se observaron as capacidades naturales de su hijo.





Durante un emocionante partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, parte de la Copa Promesas 2024, Jeremy jugó como lateral durante 22 minutos, ayudando a su equipo a lograr una victoria de 2-1. Las habilidades mostradas en el campo han llevado a muchos a preguntarse si Jeremy podría ser el sucesor de la 'Foquita', apodo con el que se conoce a su famoso padre.