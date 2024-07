Melissa Paredes sorprende en redes sociales con nuevo retoquito: "Hace mucho quería esto"

A través de sus redes sociales, la actriz Melissa Paredes ha sorprendido a sus seguidores luego de compartir imágenes sobre su más reciente cirugía estética. Y es que la popular modelo no dudó en revelar que ha querido realizar dicha intervención hace mucho.

Cabe resaltar que la actriz anunció que pronto se casará con su actual pareja Anthony Aranda, lo cual también llamó la atención de sus seguidores. ¿El nuevo retoquito fue por su anunciada boda? Conoce más detalles en la siguiente nota.

La popular actriz Melissa Paredes sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales luego de compartir imágenes de su más reciente cirugía estética. Y es que la expareja de Rodrigo Cuba no dudó en expresar su emoción por su nuevo retoquito, ya que aseguró que hace mucho tiempo quería hacérselo.

Melissa Paredes se somete a nuevo retoquito

En ese sentido, a través de sus redes sociales, Melissa Paredes reveló a qué cirugía estética se estaba sometiendo, pues gracias a los cuidados de su doctor, la actriz decidió hacerse una "definición de cuello y mandíbula". Incluso, se mostró agradecida por los cuidado del galeno, ya que era una operación que había planeado, según el mensaje que compartió.

Recordemos que la modelo anunció recientemente su próxima boda con su actual pareja Anthony Aranda. Por lo cual, no sería descabellado considerar que la actriz se realizó dicha operación para su boda con el 'Activador'.

Hace pocas semas, la actriz Melissa Paredes había sido cuestionada por una presunta operación en su costilla. Sin embargo, aclaró que que su retoquito en dicha zona del cuerpo no fue algo complejo, sino que constó de una pequeña ayuda en su fisionomía.

"Mucho se habla de un tema que se desconoce. No, no me he quitado las costillas, no me he hecho nada grave. El cartílago te lo empujan para hacer un quiebre, no es nada exagerado", indicó Melissa Paredes en 'Mande quien mande'.