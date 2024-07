¿Se lo prohibieron? 'Coyote' Rivera revela que NO PUEDE hablar de su hermano Paolo Guerrero

El delantero Paolo Guerrero está en medio de otra polémica, esta vez con la Universidad César Vallejo (UCV). Para conocer más sobre el tema, el equipo de "América Hoy" se comunicó con su hermano Julio 'Coyote' Rivera, quien reveló una impactante verdad: Paolo le prohibió hablar sobre sus problemas.

En una llamada telefónica con "América Hoy", 'Coyote' Rivera, hermano de Paolo Guerrero, explicó que no puede comentar nada sobre la situación de su hermano. El programa lo contactó para conocer su opinión sobre la polémica del delantero y la Universidad César Vallejo (UCV), sin esperar la sorprendente revelación.

"No quiero entrar a detallar en nada, porque después mi hermano se viene contra mí y mi mamá. Tú no hables nada, déjame mis cosas. Cualquier cosa que me quieren preguntar, que me pregunten a mí", contó Rivera, dejando claro que Paolo quiere mantener todo en privado.