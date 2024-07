Erick Osores criticó a Richard Acuña tras polémica de Paolo Guerrero con la UCV: "Es llevarse un problema"

El futbolista Paolo Guerrero se encuentra en medio de la controversia después de negarse a participar en el primer partido contra Alianza Lima en la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1. La tensión se elevó en el borde del campo cuando 'Chicho' Salas se acercó para pedirle al 'Depredador' que entrara al juego; sin embargo, Guerrero argumentó que "no podía jugar".

Ante ello, Erick Osores decidió criticar la decisión de Richard Acuña luego de su largo proceso para conseguir fichar al 'Depredador'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Una ola de críticas contra Paolo Guerrero pudo notarse durante este último fin de semana, pues el 'Depredador' se negó a jugar contra Alianza Lima. Esto desató la polémica, pues se empezó a especular que el 9 de la selección peruana estaría en conversaciones con el cuadro blanquiazul para ser fichado.

Ante ello, uno de las figuras del periodismo deportivo, Erick Osores, decidió pronunciarse al respecto. En ese sentido, cuestionó la decisión de Richard Acuña por fichar a Paolo Guerrero meses atrás. "No lo podía creer, Paolo Guerrero en el banco de suplentes negándose a ingresar a pesar del pedido del comando técnico, una cosa difícil de creer", dijo Osores durante su programa en América Televisión.

"Aparentemente va a romper con Vallejo para ir a Alianza. Paolo juega contra Paolo, más allá que lo quiera Alianza, me parece a mí que todo está mal. Debe tener un poquito de lectura. Inicialmente no estaba convencido Paolo. Además, Acuña no sabía que llevarse a Paolo, es llevarse un problema", refirió Erick Osores en 'Fútbol en América'.