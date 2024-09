Milena Zárate condena a Jesús Alzamora por su ampay en Colombia: "Ya no tenía amor por su esposa"

El escándalo del ampay de Jesús Alzamora sigue dando que hablar, y esta vez fue la colombiana Milena Zárate quien se pronunció con duras palabras contra el conductor tras ser captado besando a otra mujer en una discoteca en Colombia. Según Milena, este tipo de acciones reflejan que Jesús ya no tenía amor por su esposa, María Paz Gonzáles-Vigil, y calificó su comportamiento como una traición imperdonable.

Milena Zárate fue clara al criticar la actitud del conductor de "La Lengua", Jesús Alzamora, tras ser sorprendido en una situación comprometedora fuera de su matrimonio con María Paz Gonzáles-Vigil. Las imágenes reveladas en "Magaly TV La Firme" sucedieron en agosto de 2023.

"Su esposa ha dicho que solo estaban distanciados, y eso les pasa a muchas parejas, pero no ha dicho que estaban separados, que supone un quiebre fuerte. Este 'man' se fue tres días a Colombia y tuvo una aventura con otra mujer. Entonces significa que ya no tenía amor por su esposa, no sufría ni la recordaba. Esto para mí es deslealtad y falta de compromiso", declaró la cantante, sin pelos en la lengua.