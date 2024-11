Mimy y Tony Succar cuentan con dos nominaciones a los Premios Grammy 2025: "No puedo creerlo"

Los peruanos vienen avanzando en la industria musical con mucha fuerza en importantes premios internacionales. En esta ocasión, Mimy Succar y Tony Succar anunciaron que se encuentran nominados en los Premios Grammy 2025.

¡Nominados en los Premios Grammy 2025!

Mimy y Tony Succar vienen siendo todo un éxito en la industria musical desde que viene trabajando juntos. En esta ocasión, los Premios Grammy anunciaron a sus nominados para 2025 y los peruanos se encuentran nominados en dos importantes categorías. Por medio de sus redes sociales anunciaron esta gran noticia.

Estas dos categorías son a 'Mejor álbum Tropical' con 'Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)' y 'Mejor interpretación de música global' junto a Sheyla E. y Gloria Estefan con "Bemba Colorá". La edición 67 de los Grammy se realizará el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, donde los peruanos asistirán nuevamente.

"Despertar a mi mamá siempre da miedo , no se juega con su sueño, pero teníamos que hacerlo!! Aún no puedo creer lo que está pasando de verdad, 2 nominaciones al Grammy, gracias Recording Academy y todos los que forman parte de esta linda academia! A Sheila E. y Gloria Estefan también, por darles esta oportunidad a mi mamá, que honor de verdad", expresaron en sus redes sociales con un video.

En el video, se puede ver como los hijos de Mimy Succar la despiertan con una broma y luego, le informan la gran noticia de las nominaciones. La artista a sus 65 años se mostró muy emocionada y expresó su agradecimiento a sus hijos, que la ayudaron a cumplir su sueño como cantante a nivel internacional.

Mejor Álbum Latino Tropical

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar

Muevense, de Marc Anthony

Radio Güira, de Juan Luis Guerra

Bailar, de Sheila E.

Vacilón Santiaguero, de Kiki Valera

Mejor interpretación de música global

Raat Ki Rani - Arooj Aftab

A Rock Somewhere - Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal

Rise - Rocky Dawuni

Bemba Colorá - Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar

Sunlight To My Soul - Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir

Kashira - Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung

Esta nueva edición de los Premios Grammy se celebrarán en tres meses en Los Ángeles, ahora queda apoyar a los peruano Mimy y Tony Succar para que puedan llevarse tan ansiado premio. Recordemos que en este 2024, también se encontraron nominados con su álbum 'Mimy y Tony', donde representaron al Perú con mucho orgullo.