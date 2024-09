Mónica Cabrejos se pronuncia tras 'ampay' con exDj de Magaly Medina ¿Más que amigos?

La reconocida Mónica Cabrejos aclaró los rumores que la vinculan con el exDJ de Magaly Medina luego de haberse sido captados juntos. A través de una reciente entrevista, la psicóloga explicó cómo fue el encuentro con el extrabajador de la 'Urraca' negando cualquier tipo de romance.

Cabe resaltar que el DJ conocido como TexBeat también dio su versión de los hechos, pues afirmó que solo tenía una amistad con la psicóloga Mónica Cabrejos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos desmiente rumores tras ampay con DJ

En una entrevista con el diario Expreso, Mónica Cabrejos habló sobre los recientes rumores que la relacionaban con TexBear, el ex DJ de 'Magaly TV, la firme'. La exconductora de 'Al Sexto Día' negó rotundamente tener cualquier vínculo con el DJ, quien también formó parte del equipo de Magaly Medina.

"Mira la verdad que yo estaba con una amiga y llegó él, entonces nos cruzamos con él, subió a mi camioneta. No hay beso, no hay abrazo, no somos amigos, tampoco pareja", detalló Mónica Cabrejos para el citado medio.

De igual forma, Mónica Cabrejos reveló que no conoce detalles sobre el estado civil del DJ TexBeat. En ese sentido, pidió a Magaly Medina que ella misma le pregunte a su extrabajador si tiene interés en conocer dicho dato.

"Si tanto le interesa, que le pregunte ella misma su estado civil, yo no tengo la menor idea. Lo más lógico es que lo llamen o le escriban a sus redes donde es superactivo", comentó durante la entrevista mencionada.

ExDj de Magaly Medina se pronuncia en sus redes sociales

Jesús Oeze, el extrabajador de Magaly Medina, se refirió a los rumores sobre su presunto vínculo con Mónica Cabrejos. El ex DJ de Magaly Medina negó cualquier vínculo amoroso con Cabrejos, aclarando que solo son amigos. A través de sus redes sociales, Oeze aclaró todos los rumores al respecto.

Ex Dj de Magaly Medina se pronuncia

"Sobre lo sucedido entre la srta Mónica Cabrejos y mi persona, no hay ningún tipo de vínculo amoroso. Yo me ofrecí en llevarla del punto donde la recogí hasta su casa, charlamos muy poco tiempo en el camino. Si me tapé el rostro fue porque estaba nervioso", empezó diciendo el Dj Texbeat en sus redes sociales.

"Nunca había estado en una situación así y lo que salió en cámara eso fue lo que sucedió no hay ningún supuesto (AMPAY). Por otro lado me han filmado haciendo unas compras en un centro comercial con mi mejor amiga y co productora. Yo lo sigo diciendo soy una persona soltera no tengo compromiso con nadie que no sea mi hija", acotó el Dj.

De esta manera, el exDj de Magaly Medina dejó en claro que no tienen ningún vínculo amoroso con Mónica Cabrejos luego de las imágenes difundidas por la 'Urraca'. Además, resaltó que es una persona soltera y no tiene compromiso con nadie.