Mónica Cabrejos y su duro mensaje a Yahaira Plasencia tras salida de 'Al Sexto Día´: "El pasado no se puede cambiar"

El 7 de junio, Mónica Cabrejos estuvo presente en el set del programa de Magaly Medina y fue consultada sobre Yahaira Plasencia, quien dejó la conducción de 'Al Sexto Día', desencadenando diversas reacciones. La abogada lanzó un comentario contundente hacia la salsera, quien ahora es reemplazada por Laura Spoya.

Recordemos que Cabrejos también fue conductora de 'Al Sexto Día' y después de su partida, colocaron a la popular 'Patrona' en su lugar, lo cual generó cierta incomodidad en Mónica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos y su fuerte comentario sobre Yahaira Plasencia

El viernes 7 de junio, Mónica Cabrejos fue invitada al programa de Magaly Medina, quien le consultó su opinión sobre la salida de Yahaira Plasencia de 'Al Sexto Día'. En respuesta, la abogada lanzó un comentario punzante hacia la intérprete de 'Acaríciame'. "El pasado no se puede cambiar", expresó Cabrejos al principio.

"Todos en algún momento cuando vemos que las cosas no salen bien, nos aferramos al 'Y si yo no hubiera'. Seguro ella dice: 'Y si yo no hubiera el live con Sergio George, Magaly no hubiera dicho y no me hubiesen sacado del programa'", fue el contundente mensaje de Mónica Cabrejos a Yahaira Plasencia.

Cabe resaltar que luego del ingreso de Yahaira Plasencia a la conducción de Al Sexto Día, Mónica Cabrejos se mostró incómoda ante esta decisión. No obstante, la salsera no habría conseguido el rating esperado, lo cual provocó su salida del programa.

La salida de Yahaira Plasencia de 'Al Sexto Día'

El sábado 1 de junio, Yahaira Plasencia tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar que dejaría su papel como presentadora en 'Al Sexto Día'. Durante su última aparición en el programa, compartió un emotivo mensaje expresando su gratitud hacia todo el equipo de producción por el apoyo brindado durante su tiempo allí.

Además, la popular 'Patrona' aclaró que su salida no fue una decisión de la gerencia de Panamericana TV, sino que se debió al finalización de su contrato. "Cuando yo firmé contrato, esto tenía un inicio y un fin lamentablemente. Me voy a Miami en los próximos días a continuar con mi carrera, no a vivir", sostuvo. Tras ello, se presentó a la exmiss Perú Laura Spoya como la nueva conductora de 'Al sexto día'.

Por otro lado, Magaly Medina reveló el verdadero motivo por el que que Yahaira Plasencia fue separada en la conducción de 'Al sexto día'. "Ella no funcionaba, no daba, el rating estaba peor de lo que lo dejó la Cabrejos. Quiso confundir a la gente, piensa que somos tontos, y no es así. Conocemos cómo es este sistema. ¿Te contrataron por el programa de verano? Anda mentirosa. Acá te contratan para que te quedes por el resto, pero como no funcionas, tienes que salir del aire", enfatizó.